В среду, 23 октября, в Украине ожидается солнечный теплый день, без осадков. Ночью и утром прогнозируют туман. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью опустится до +5-10 градусов. Днем потеплеет до +16-21, а на Закарпатье - до 24 градусов.

Фото: facebook.com

23 октября в столичном регионе ожидаетс теплая и сухая погода. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха ночью +7-9 градусов, а днем - до +16-18.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики рассказали, какой будет зима-2020 в Украине.

Также мы сообщали, что в Укргидрометцентре опровергли проблемы с воздухом в Украине.