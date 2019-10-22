Модель журнала Playboy Ава Карабатич намерена баллотироваться в президенты Хорватии. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram.

31-летняя модель сообщила, что давно хотела пойти в политику. Ава полагает, что с обязанностями президента она справится. Среди пунктов ее программы - легализация марихуаны, проституции и запретит аборты после 6 недель беременности.

Отметим, что по профессии Ава Карабатич провизор. Некоторое время она проработала в аптеке, после училась на факультете философии, а на данный момент является профессором итальянского языка и римской литературы.

Выборы президента Хорватии должны состоятся в 2020 году.

Скриншоты, фото: Instagram/ ava_karabatic_official

Напомним, Хорватию рекомендовали присоединить к числу членов Шенгенской зоны.

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