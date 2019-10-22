Посольство США в Украине выражает обеспокоенность из-за приговора суда в так называемой "ДНР" украинскому журналисту, публицисту Станиславу Асееву. Об этом сказано в сообщении посольства в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что украинский журналист Станислав Асеев был осужден так называемой "Донецкой Народной Республикой" до 15 лет заключения. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев", - пишет посольство.

Фото: twitter.com

Асеев, проживающий на неподконтрольной территории Донецкой области, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Об исчезновении блогера стало известно 11 июня 2017 года. 16 июня 2017 года в "ДНР" заявили, что пропавший в Донецке Асеев задержан по обвинению в шпионаже.

Напомним, что сегодня стало известно, что в Донецке журналиста Асеева приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж, а в НСЖУ этим возмущены. Асеев признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 329 (организация экстремистского сообщества), ст. 321 (шпионаж), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (подстрекательство к шпионажу), ч. 1 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности) "Уголовного кодекса" так называемой "ДНР".

Также мы писали о том, что ОБСЕ призывало освободить украинского журналиста Станислава Асеева.