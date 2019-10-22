Посол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор, который является одним из ключевых свидетелей дела о возможном импичменте Дональду Трампу, во вторник даст показания для следственных комитетов Палаты представителей Конгресса. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что в июне 2019 года Тейлор второй раз возглавил американское посольство в Киеве в должности временно поверенного США в Украине, после отзыва посолки Мари Йованович. Во время выступления дипломата демократы в Конгрессе хотят узнать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины.

О том, что Тейлор имеет такую ​​информацию, стало известно после показаний бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Тогда Палата представителей обнародовала переписку американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака.

В разговоре участвовал и Уильям Тейлор. Он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".

Напомним, 17 октября в США умер глава комитета Конгресса, который рассматривает импичмент Трампа.

Также мы писали, что демократы, по данным СМИ, планируют импичмент Трампа ко Дню Благодарения.