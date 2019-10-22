Превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе над Украиной нет, а все показатели находятся в пределах нормы. Такое заявление сделал Глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщается на Правительственном портале.

По данным гидрометеорологических организаций, сети концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах и концентрации загрязняющих веществ в воздухе по Украине не зарегистрировано.

"Осенние погодные условия, такие как, туманы, наличие приземных инверсий (когда при земле образуется задерживающий слой воздуха) могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но, по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Содержание оксида углерода в воздухе в период с 15 по 21 октября при среднесуточной предельной допустимой концентрации 5,0 мг / м3 воздуха составляет:

Винница - 0,3-0,4

Днепр - 0,6-1,4

Житомир - 0,0-0,1

Запорожье - 0,2-0,6

Каменское - 0,4-1,2

Киев - 0,4-1,0

Кременчуг - 0,0-0,9

Кривой Рог - 0,2-1,2

Кропивницкий - 0,0-0,6

Лисичанск - 0,2-0,6

Луцк - 0,0-0,4

Мариуполь - 0,2-0,4

Николаев - 0,2-1,0

Одесса - 0,3-1,5

Полтава - 0,4-1,2

Тернополь - 0,4-0,6

Харьков - 0,3-0,8

Херсон - 0,0-0,6

Хмельницкий - 0,2-0,8

Черкассы - 0,2-0,6

Черновцы - 0,1-0,4

Чернигов - 0,1-0,8

Уточняется, что наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществляется Государственной гидрометеорологической службой Украины в двух режимах. В полном режиме - отбор проб происходит четыре раза в сутки шесть дней в неделю. Не в полном режиме - когда отбор проб осуществляется два раза в сутки.

Напомним, накануне появилась информация о том, что над Украиной в эти дни отмечается повышенный уровень угарного газа в воздухе (монооксида углерода, химическая формула СО).

Ранее "Страна" писала о том, что в Укргидрометцентре опровергли проблемы с воздухом в Украине.

Также мы сообщали, что синоптик рассказала о причинах скопления угарного газа в воздухе над Украиной.