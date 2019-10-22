Печерский районный суд Киева отменил подозрение в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заочно врученное российскому уголовному авторитету Владимиру Тюрину еще в 2017 году. Об этом со ссылкой на материалы суда пишут "Украинские Новости".

Адвокаты Владимира Тюрина подала ходатайство в суд с просьбой отменить подозрение, заочно врученное украинской прокуратурой их клиенту 10 октября 2017 года.

Они настаивали, что данное сообщение о подозрении не содержит надлежащего изложения фактических обстоятельств уголовного преступления, в совершении которого подозревается Тюрин, в том числе, указания времени, места его совершения, других существенных обстоятельств для правовой квалификации уголовного преступления.

Также в ходатайстве подчеркивается факт нарушения процессуального порядка вручения уведомления о подозрении.

В начала октября текущего года суд частично удовлетворил ходатайство и отменил сообщение о подозрении.

Напомним, что по делу об убийстве Дениса Вороненкова официальное следствие назвало шесть вероятных участников совершения преступления. Это киллер Павел Паршов, которого на месте инцидента застрелил охранник экс-депутата Госдумы РФ, представители националистических организаций Ярослав Левенец и Ярослав Тарасенко, авторитетный в уголовной среде Харькова Юрий Василенко, а также бывший арестант Днепропетровского СИЗО Александр Лось. Организатором преступления был заявлен бывший гражданский супруг Максаковой - Владимир Тюрин.

Однако в конце апреля Мария Максакова под присягой опровергла версию ГПУ о роли ФСБ и "вора в законе" в убийстве мужа.

Также "Страна" писала о том, зачем Максакова опровергает версию Генпрокуратуры о "руке Кремля" в убийстве мужа.