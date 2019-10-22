В Киеве нетрезвый сотрудник станции техобслуживания решил воспользоваться автомобилем клиента в результате чего повредил машину и растерял личные вещи настоящего владельца. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

"Житель Лесного массива решил сделать комплексную мойку автомобиля и на сутки оставил ее на станции технического обслуживания. Однако один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на иномарке, но во время движения не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца", - рассказал и.о. начальника Деснянского районного управления полиции Юрий Герасименко.

По его словам, после поездки по улицам района злоумышленник вернул авто на станцию, где полицейские в дальнейшем обнаружили иномарку с многочисленными повреждениями".

Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - уроженец Полтавской области, 1986 года рождения, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, а также составлен протокол по ст.130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления.

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