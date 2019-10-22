Иностранцы на пару агропроизводителями опускают цену доллара. 22 октября безналичная торговля на межбанке завершилась снижением его курса на 7 копеек, то есть в рамках 24,8450-24,87 грн/$. А средний наличный курс продажи населению закрепился в рамках 25,0-25,05 грн/$, при это выкупали валюту в кассах в среднем по 24,70-24,75 грн/$.

"На наличном рынке большой активности не было. А межбанк двигался в рамках 8 копеек: он открывался в рамках 24,83-24,85 грн/$, после чего котировки отступили к 24,82-24,83 грн/$, где было заключено большинство сделок. Только после этого произошел отскок наверх — к 24,89-24,91 грн/$, и финишная коррекция к 24,8450-24,87 грн/$", — сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На безналичном рынке доминировали валютные продавцы, и именно они задавали тон на торгах. Главными действующими лицами стали две группы:

Агропроизводители. В первую очередь Каргилл, который активно конвертировал экспортную выручку (через ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль). Иностранцы (в основном работали через Ситибанк), которые готовились к аукциону Минфина по сегодняшнему размещению новой партии гривневых облигаций внутреннего госзайма. Он смог продать бумаг на заявленные 3 млрд грн: на 2 млрд грн — трехлетних ОВГЗ и еще по 500 млн грн на полгода и год.

"Ощущается солидный спрос на долговые бумаги со стороны иностранцев. Общий объем заявок на покупку был на уровне 4 млрд грн при предложении на 3 млрд грн. Рынок предвкушает снижение учетной ставки НБУ. Это дает возможность нашему Минфину для снижения доходности своих бумаг, которое может поддержать Нацбанк. Есть слух о том, что в этот четверг он пойдет на серьезное уменьшение учетной ставки — сразу на 1-1,5% годовых. Но даже при этом нерезиденты готовы брать наши ОВГЗ, причем интересуются долгосрочными облигациями. Говорят, что наше правительство в конце октября проведет размещение даже не 6-летних бумаг, как предполагалось изначально, а 7-летних ОВГЗ. Эта возможность сейчас активно обсуждается с инвесторами. Говорят о снижении ставок до 13-14% годовых (сегодняшние трехлетние гособлигации разместили под 15,06% годовых). Кстати, не исключается, что Минфин начнет давать свою цену на ОВГЗ, без привязки к учетной ставке Нацбанка", — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Главным покупателем безналичного доллара сегодня стал Нацбанк. Он активно скупался в первой половине дня: всего приобрел $30 млн в рамках 24,82-24,83 грн/$.

"Еще доллар брали иностранцы, которые выходили из гособлигаций. Где-то на 300 млн грн. То есть наблюдается движение и в обратную сторону: не только на покупку ОВГЗ. Также валюту покупали импортеры, которые постепенно закупают товары под новогодний период", — уточнил Невмержицкий.

Общий объем торгов на межбанке оказался выше среднего — порядка $350 млн.

23 октября на безналичном рынке также ждут большой активности. Именно завтра будут оплачиваться приобретенные сегодня ОВГЗ. Так что иностранцы станут активнее, чем сегодня продавать валюту. Она может снова подешеветь.

"Скорее всего, межбанк будет открываться широко — 24,80-24,87 грн/$. После чего гривна может укрепляться под давлением валютных продаж", — допускает Юрий Гриненко.

В тоже время финансисты не обещают резко опускать наличный валютный курс. Он может остаться на текущих уровнях. В банках понимают, что в четверг крупных продаж доллара на межбанке может уже не быть (ведь аукциона по ОВГЗ уже не будет), потому наличные цены могут и не менять.