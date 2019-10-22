7 октября Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной служебной халатности экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Уточняется, что детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса, 7 октября во исполнение решения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 30 сентября.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены экс-президента Петра Порошенко.

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Напомним, недавно генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что подозрение бывшему президенту Петру Порошенко будет предъявлено, когда для этого будет достаточно доказательств.

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