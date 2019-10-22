В Николаеве полицейские разыскали человека, разносившего по городу человеческие черепа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Фото: mk.npu.gov.ua

Ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской. Судя по содержанию записки, она поняла, что такой "подарок" ей оставил знакомый, с которым раньше у нее были отношения.

Оперативники разыскали 27-летнего мужчину неподалеку от церкви по ул. Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а также рассказал, что найденный накануне череп в урне для мусора, также дело его рук.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Затем он показал где нашел черепа. Как оказалось, мужчина вытащил их из старинного склепа на кладбище. Там он обустроил себе место для ночлега и временно жил - прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые он разложил возле места захоронения", - рассказали правоохранители.

Фото: mk.npu.gov.ua

Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие

Видео: youtube.com

Напомним, что в Николаеве полицейские на авто влетели в столб, есть погибший.

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