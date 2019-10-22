Национальный союз журналистов Украины заявил, что "возмущен судилищем над украинским журналистом, публицистом Станиславом Асеевым", которого сегодня "Апелляционная палата Верховного суда ДНР" приговорила к 15 годам лишения свободы за "шпионаж и призывы к экстремистской деятельности". Об этом говорится в заявлении НСЖУ, обнародованном во вторник.

"15 лет колонии строгого режима и запрет заниматься деятельностью - это неприкрытые жестокие репрессии за стремление журналиста говорить правду из оккупированного Донбасса", - сказано в сообщении.

Скриншот с сайта НСЖУ

Напомним, Асеев, проживающий на неподконтрольной территории Донецкой области, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Об исчезновении блогера стало известно 11 июня 2017 года, в последний раз Асеев выходил на связь 2 июня. 16 июня 2017 года в так называемой "ДНР" подтвердили, что пропавший в Донецке Асеев задержан по обвинению в шпионаже.

Напомним, что в Украине в начале октября прошла акция в поддержку журналиста Асеева, который третий год находится в плену "ДНР".

Также мы писали о том, что в августе ОБСЕ призывало немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева.