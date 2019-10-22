Во вторник, 22 октября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,855 грн/$1 по сравнению с 24,890 грн/$1 в предыдущий банковский день. Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,84-24,87 грн/$1. А по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 22 октября укрепился до 24,8279 грн/$1 с 25,0138 грн/$1.

Что касается официального курса НБУ на среду, 23 октября, Национальный банк Украины укрепил его до 24,844629 грн/$1 по сравнению с 24,975156 грн/$1 22 октября.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках 21 октября.

Также мы писали, что доллар понемногу ползет вниз на фоне аукциона ОВГЗ.