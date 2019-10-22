Государственной исполнительной службе и частным исполнителям запретили накладывать аресты на счета компаний, с которых платятся зарплаты или налоги. Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда по делу №916/1572/19.

Оно касается спора в Одессе между ООО "Премьер Строй" и ООО "Даниан". У последней пытались арестовать на счете 1,5 млн грн. Однако суд этого не позволил.

"Счета, предусмотренные для выплаты заработной платы и уплаты налогов, сборов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины, являются счетами со специальным режимом, на которые исполнительной службой в соответствии с требованиями законодательства арест не налагается, а выделение таких счетов относится к полномочиям исполнительной службы", - говорится в заключении БП-ВС.

Прежде чем что-то арестовывать Государственная исполнительная служба (выполняет решения судов) обязана выяснить статус того или иного счета, и только после этого заикаться об аресте.

"Этот момент не урегулирован на законодательном уровне, и Верховный суд выдал правила, которые всем придется выполнять. И исполнительной службе, и банкам, которые должны контролировать процесс. Бесконтрольные аресты счетов до этого ни раз доводили компании до банкротств. Те переставали платить налоги и зарплаты, после чего закрывались. Сейчас с этим решили бороться", - прокомментировал ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Юристы говорят, что исполнительная служба мало вникает в суть и назначение счетов. Готова арестовывать любые из них, где есть деньги. "Это очень распространенное явление. Накидываются на любые счета, где обнаружили средства. Причем не только предприятий, но даже и частных лиц. На все без разбору. Даже на зарплатные, и сразу арестовывают все, хотя не имеют на это право. По действующему законодательству, в случае с физлицами, исполнительная служба может взыскать не более 20% средств. И не должна трогать зарплатки. Однако за этим никто не следит и исполнители хватают все, что под руку попадется. Потому приходится подавать жалобы на исполнителей и ждать ответа по 3-4 месяца. Все это время человек сидит без зарплаты. Тотальный беспредел", — возмутился адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Разрешить ситуацию может только закон, которого сейчас не хватает. "Практику арестов счетов исполнительной службой или частными исполнителями нужно детально описать в профильном законе. Это должно оставить злоупотребления. Ведь здесь палка о двух концах. С одной стороны, исполнителя не имеют права трогать счета, с которых платят зарплаты и налоги. С другой — предприятия могут открыть один счет и работать только с него. То есть у него никто никогда ничего не может арестовать. Ни за какие проступки. Что тоже неправильно", — отметил Ростислав Кравец.

Пока не будет нового законодательства, спорщикам придется придерживаться позиции Верховного суда.

Напомним, что НБУ расширил список получателей информации о движении денег на счетах украинцев.

Также читайте о том, что на счетах предприятий сферы ЖКХ теперь не смогут арестовать деньги международных финансовых организаций.