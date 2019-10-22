Кабмин ищет уполномоченного по защите государственного языка. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Bigmir.

Согласно языковому закону, уполномоченного по защите украинского языка должны были назначить до 16 октября. Но пока кандидатуры не нашли.

"Мы говорили на эту тему с господином Бородянским, и я жду от него кандидатуры сейчас. То есть мы в поиске человека, который мог бы в полной мере выполнять эту функцию", - сказал Гончарук.

Также премьер подчеркнул, что выступает за финансирование комиссии по защите государственного языка. Поддержка Нацкомиссии будет зависеть от средств в госбюджете. Цифры станут известны в ноябре.

"Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег у нас будет, мы взвесим приоритеты и посмотрим, какое финансирование должны получить", - сказал премьер.

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук прокомментировал информацию о рекордном уровне угарного газа в атмосфере Украины и заявил, что ничего аномального не наблюдается.

Также мы сообщали, что Гончарук заверил, что миссия МВФ прибудет в Украину через 2 недели.