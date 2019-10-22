В Окружном административном суде Киева открыли производство по делу об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. В инстанции готовы рассматривать иск Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно отмены лицензии для украинского телеканала NewsOne.

Об открытии соответствующего производства сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Дело суд будет рассматривать в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как сообщала "Страна", в ГБР направили заявление для расследования действий нардепа от "Слуги народа" по созданию следственной комиссии против телеканалов 112, Zik и NewsOne.

По мнению представителей "Оппозиционной платформы", нардеп Василевская-Смаглюк инициировала создание такой комиссии, чтобы устранить медиаконкурентов.

Напомним, что в Житомире Владимира Зеленского встретили акцией протеста против давления на телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik. При этом сам президент Украины на широкой пресс-конференции заявил, что не знал о создании ВСК против трех телеканалов.