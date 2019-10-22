Во вторник, 22 октября, в ходе заседания Апелляционной палаты Антикоррупционного суда, которая рассматривает жалобу на меру пресечения экс-главы строительной корпорации Укрбуд Максима Микитася, прокурор заявил, что подозреваемый размышлял об убийстве свидетеля в деле против него. Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

Так, по словам прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры, экс-депутат Максим Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого в деле против него.

Сам Микитась опровергает информацию прокурора. А в начале заседания адвокат экс-нардепа просил закрыть его из-за "прослушки". Также он заявил, что они с подзащитным специально ездили в аэропорт Борисполь "проверять браслет". По его словам, браслет не срабатывает даже тогда, когда человек сидит в самолете, поэтому в нем нет смысла.

Скриншот, фото: Facebook/ Центр Протидії Корупції

Адвокат Микитася каже, що його підзахисний їздив в аеропорт Бориспіль перевіряти браслет. Правда адвокат забув, що без паспорта нікуди не випускают#справаМикитася pic.twitter.com/svlLPNvTSK — ЦПК (@Shabunin) October 22, 2019

Напомним, Максим Микитась подозревается в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Нацгвардии.

Также мы писали, что 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен. В САП же предлагали арестовать экс-нардепа с гигантским залогом 300 млн гривен. После этого экс-нардеп собрал сумму залога, внес его и надел электронный браслет.