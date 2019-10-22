В Шишацком районе Полтавской области покончил жизнь самоубийством местный депутат - 55-летний Владимир Петренко. Инцидент произошел в понедельник, 21 октября. Мужчину нашли с огнестрельным ранением в голову. Об этом пишут "Факты".

Уточняется, что первой о смерти мужчины соощила его жена. По предварительным данным, депутат райсовета нанес себе смертельное ранение из охотничьего ружья.

"О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 (21 октября. – Ред.) сообщила его жена. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина", – заявила пресс-офицер управления Нацполиции области Полина Ларина.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство". Отметим, что на официальном сайте областной полиции информация о гибели депутата отсутствует.

Как рассказали, коллеги погибшего, в день смерти он серьезно поссорился с женой, пишет "Сегодня".

"Официальную информацию озвучит исключительно следствие, но неофициально в райцентре говорят, что он выстрелил в себя из-за того, что не получался диалог с женой. Самоубийство произошло почти что на ее глазах. Он схватил ружье и выстрелил в себя, жена вроде бы успела отвернуться", - рассказала одна из коллег Владимира Петренко.

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