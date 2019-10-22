Отдел образования Нежинской районной госадминистрации провел тендер на приобретение 0,5 кг лука. Победитель торгов получил за товар 5 грн. Соответствующие сведения размещены в системе Prozorro.

Лук купили для нужд одной из школ в селе Безугловка, Нежинского района Черниговской области. Доставить лук победитель торгов должен до 31 октября. Профинансировали покупку лука из специального фонда.

Отметим, что отдел образования Нежинского района ранее проводил тендеры на покупку 1,25 кг гречки за 26 грн ($1,04), 3,5 булки за 45,5 грн ($1,8) и 1,28 кг масла за 134,4 грн ($5,35). Победителем всех вышеупомянутых тендеров было одно и то же лицо - Валентина Кулик.

Параллельно Нежинский отдел образования объявил тендер на тепломодернизацию Безугловской школы на 6,4 млн грн ($240 тыс.), пишет Громадське.

Напомним, что Зеленский подписал закон о публичных закупках на портале ProZorro. Законом введены более жесткие требования к тендерам, чтобы исключить уклонение от тендерных процедур. Принятие этого закона позволит государству экономить до 9 млрд грн в год.

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