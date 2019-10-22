20 октября на сцену столичного Октябрьского дворца вернулся уникальный для украинской театральной сцены музыкальный спектакль "Серенада Солнечной долины". Именно эта постановка была дебютной для Театра Александра Меламуда, и в минувшее воскресенье она вновь покорила зрителей.

Сюжет по мотивам оскароносной голливудской комедии, музыка оркестра Гленна Миллера, самые известные и любимые актеры Украины, уникальные декорации и костюмы, – что это, как не рецепт яркого вечера?

По сюжету оркестр талантливого музыканта Теда Скотта приглашают выступить на горнолыжном курорте "Солнечная Долина" - он должен петь в дуэте со звездой Вивьен Доун. Вивьен проявляет к Теду особое внимание, но тут в их жизнь врывается норвежская беженка Карен Бенсон. И вот уже Тед вместо серенад с известной певицей поет их с Карен.

Вихрь эмоций с первых минут постановки уносит зрителей из серых будней в мир юмора, романтики и живой музыки.

"Серенада Солнечной долины" помогла зрителям хотя бы на вечер отвлечься и переключится на волну позитива. Эта тёплая и веселая история действительно согрела всех присутствующих положительными эмоциями.

"Спектакль был чудесный, его нужно смотреть не один раз. Море положительных эмоций, прекрасная актёрская игра и, что очень важно, много песен в исполнении прекрасных актёров", - говорит зрительница Анна Вишнякова.

""Серенада солнечной долины" в постановке Театра Александра Меламуда - яркий мюзикл с любимыми актёрами, зажигательные песни и джаз, много-много джаза", - отмечает зрительница Татьяна Ермоленко.

А на сцене блистали: Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины Ольга Сумская, Заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, Мирослава Филиппович, Народный артист Украины Владимир Горянский, Народный артист Украины Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская, Алиса Диалло.

Ставил "Серенаду" известный режиссер Семён Горов. Образы артистов создавала художник по костюмам Любава Сокол, декорации - художник-постановщик Маша Шубина, за музыкальное сопровождение отвечал бенд имени Джульетты Капулетти под руководством Андрея Соловьева.

На все неожиданности (а их в мюзикле немало) зал реагировал громким аплодисментами, а по окончанию спектакля зрители еще долго неси артистам цветы и своими бурными овациями ещё долго не давали покинуть сцену.

Напомним, в конце сентября в Киеве прошла премьера мюзикла Театра Александра Меламуда "Весна для Гитлера".

Также мы писали, что в начале октября в Киеве в Октябрьском прошел спектакль-сказка для взрослых Театра Александра Меламуда "Дракон".