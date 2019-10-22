Генеральный директор и художественный руководитель Национального хора им. Григория Веревки после скандала с песней про дом экс-главы Нацбанка, заявил о готовности написать заявление об увольнении, если в этом возникнет необходимость. Об этом Зеновий Коринец сообщил в эфире телеканала ATR.

"Я готов к любой ситуации, чтобы это не повредило коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении, - Ред.), то да, потому что коллектив в этом не виноват", - сказал Коринец.

Также он попросил прощения у экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. "Я лично извиняюсь перед госпожой Валерией, как мужчина. Здесь я поступил неправильно. Мне надо было сказать "нет" и всё", - добавил он.

Коринец также рассказал, что хор ежемесячно получает из госбюджета 2,7 млн грн.

Ранее Олеся Медведева разбиралась в обстоятельствах произошедшего на сцене Квартала 95:

Видео: youtube.com/Страна.ua