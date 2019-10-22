"Нафтогаз" отчитался о проведении технических консультаций с Россией и Европейской комиссии в рамках подготовки к очередному раунду переговоров по газу, который состоится 28 октября. Сообщение о ходе консультаций опубликовано на официальном сайте НАКа.

Правда, подробностей немного. Так, указано, что встреча прошла в понедельник, 21 октября, в Брюсселе. На ней стороны обсудили "прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС". Речь идет об анбандлинге "Нафтогаза", законопроект о котором в спешном порядке парламент принял в первом чтении накануне, в пятницу, 18 октября.

Причем, проект вносился в порядок дня Рады со скандалом, после того, как премьер-министр Алексей Гончарук "на повышенных тонах" убеждал депутатов в том, что его нужно срочно рассмотреть. Якобы, иначе независимого оператора не успеют сертифицировать до 1 января 2020 года (когда заканчивается транзитный договор с Россией) по европейским правилам. Этот законопроект, пусть и принятый только в первом чтении, Гончарук анонсировал как "аргумент" в переговорах с "Газпромом".

Но, как уже писала "Страна", независимый оператор ГТС, работающий по европейскому газовому законодательству, может оказаться выгоден не столько Украине, сколько "Газпрому". Последний не хочет подписывать долгосрочный контракт (так как готовится перенаправить потоки по обходным газопроводам), продвигая модель работы через аукционы и бронирование мощностей, которая как раз и практикуется в Европе.

И, похоже, эта тема поднималась уже на технических консультациях. "Речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методику тарифообразования при транспортировке газа", — указано в сообщении НАКа.

Что означают "стандартные европейский условия" в "Нафтогазе" не уточнили.

Но эксперты пояснили "Стране", что они как раз и подразумевают работу по аукционам, когда трейдеры напрямую выкупают у поставщика газ, и затем бронируют "трубу" для его поставок. Понятно, что в этом случае ни о каких долгосрочных контрактах или гарантированных объемах прокачки газа через нашу ГТС речь не идет.