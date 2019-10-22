В селе Высоком Киевской области юношеские команды "Шахтера" и загребского "Динамо" провели футбольную встречу в Юношеской лиге УЕФА. Вечером в Харькове сыграют первые команды.

В первой 45-минутке команды сыграли в 0:0, а во второй половине встречи футболисты забили дважды в течение десяти минут. На 50-й минуте счет за "Шахтер" открыл Бондаренко, а через 5 минут - сравнял Янкович. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Шахтер U-19 – Динамо З U-19 1:1

Голы: Бондаренко, 50 – Янкович, 55.

Шахтер U-19: Трубин - Эгбуджо, Козик, Муравский, Якуба – Рудавский (Булеза, 85), Крыськив (Гуров, 84), Бондаренко, Судаков – Абдуллаев (Мудрик, 73), Сикан.

Динамо З U-19: Йосипович – Хрвой, Сутало, Гвардиол, Юришич – Янкович, Франич, Кризманич (Василь, 79) – Каррика (Юларджия, 72), Шипош (Свржняк, 90+2), Марин.

Предупреждения: Якуба, Муравский, Сикан, Абдуллаев, Эгбуджо - Кризманич.

Удаление: Эгбуджо, 65 (вторая желтая).

Взрослые команды этих клубов сойдутся между собой в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Стартовый свисток намечен на 20:00. В Украине матч в прямом эфире покажет канал Футбол 1, начало трансляции в 19.50. В России его можно посмотреть на "Матч!Футбол 2". А "Страна" проведет текстовый репортаж о ходе встречи.

Как это было:

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", лучшим игроком 11 тура Высшей лиги чемпионата Украины по футболу назвали защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко, сыгравшего как нападающий в игре с "Александрией".

Напомним и турнирную таблицу в Украине.