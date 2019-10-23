В воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на "зимнее" время, переведя стрелки на час назад. Это произойдет в четыре часа утра. Что нужно знать о переводе времени?

С чего все началось

Современную концепцию зимнего и летнего времени первым придумал новозеландский энтомолог Джордж Хадсон. Он предложил перевести стрелки часов на 2 часа вперед, чтобы летом после работы у него оставалось больше времени на поиск насекомых для изучения. 7 лет спустя англичанин Уильям Уиллет независимо от Хадсона также пришел к идее перехода на летнее время. Но парламент не поддержал его идею.

В Европе первой страной, которая официально приняла переход на летнее время, стала Германия. Это произошло в 1916 году. Это было сделано с целью экономии топлива и электроэнергии. Вскоре примеру немцев последовали Англия, Франция, Болгария, Бельгия, Дания, Италия, Швеция.

Правда, сейчас в ЕС задумались о том, чтобы прекратить практику перевода времени. Еврокомиссия официально предложила в последний раз перейти на "летнее время" в марте 2021 года. А каждая страна должна до апреля 2020 года сама решить, какое время выбрать для долгосрочной перспективы - зимнее или летнее.

В США время переводят, но не во всех штатах. От перевода часов отказались в России, Беларуси, Грузии, Японии и Китае.

Перевод времени в Украине

Наша страна впервые перешла на "летнее время" в 1981 году, то есть 38 лет назад. В 2011 году, Украина рассматривала вариант, чтобы по примеру России остаться в летнем времени, но решение не было принято на высшем уровне. Жители Западной Украины жаловались, что из-за протяженности страны, им придется ввести детей в школу в темноте. Кроме того, время решили не трогать из-за проведения Евро-2012. Дискуссии о необходимости переводить или не переводить часы до сих пор ведутся в Украине.

Смена времени не доставляет больших хлопот для украинцев. В гаджетах оно устанавливается автоматически, в аэропортах и на вокзалах - тоже. А чтобы не ошибиться утром 27 октября можно проверить точное время, написав в поисковой строке браузера такой запрос.

Кстати, при переходе на "зимнее" время появится разница во времени с неподконтрольными Луганском, Донецком и Крымом, которые живут по московскому времени. Там будет на час позже.

Как перевод часов влияет на здоровье