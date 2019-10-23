23 октября православные отмечают день Евлампия змоуказателя, в Таиланде почитают бывшего короля, а экологи защищают снежного барса.

Народные и церковные праздники

23 октября верующие почитают память мучеников Евлампия и Евлампии. В народе говорили, что Евлампий огонь зажигает и потемки освещает, а также называли этого святого Евлампий зимоуказатель. Это связано с тем, что сейчас становится заметнее, как быстро убывает световой день. По приметам, если на Евлампия стоит слякотная погода, то до Казанской богоматери 4 ноября не будет снега, а будет слякоть и грязь.

В РПЦ отмечается Собор Волынских святых - праздник в воспоминание о возвращении Почаевской лавры из унии в православие.

Международные праздники

Сегодня - день защиты снежного барса. Это уникальное животное, которое также имеет название ирбис, занесено в Красную книгу.

Также сегодня отмечается Международный день школьных библиотек. Памятный день, введенный по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году, проходит во многих странах в четвертый понедельник октября.

Таиланд отмечает 23 октября День памяти короля Рамы V или День Чулалонгкорна, который является общенациональным праздником. 42-летнее царствование Рамы Пятого стало эпохой реформ и формирования Таиланда как современного государства.

События и даты

В 1814 в Лондоне состоялась первая в мире официальная пластическая операция. Хирург Джозеф Карпью восстановил пациенту форму носа.

В 1859 году в Киеве открылась первая воскресная школа.

В 1946 году в этот день прошло первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

В 2002 году в Москве произошел один из самых масштабных терактов в России. Террористы захватили около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост".

Именины

Сегодня день ангела отмечают Амвросий, Андрей, Антон, Василий, Евлампий и Евлампия.