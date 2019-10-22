Олигарх Игорь Коломойский заявил, что экс-президент Петр Порошенко должен быть осторожнее в своих высказываниях относительно него и телеканала "1+1", а также посоветовал бывшему главе государства готовиться к гражданским искам. Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1+1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет..." - сказал Коломойский.

По данным бизнесмена, Петр Порошенко имеет отношение к повышением тарифов на электроэнергию. Также Коломойский заявил, что в конце 2014 года - 2015 года Порошенко приобрел 25% компании "Винницаоблэнерго".

"В конце 2014 года или где-то в начале 2015 года состоялся конкурс по продаже 25% акций "Винницаоблэнерго", которые еще тогда находились в фонде госимущества и, когда одна из наших компаний участвовала (в конкурсе - Ред.) торговалась, то Порошенко лично мне возмущался, что "нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену" и тому подобное. Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить", - рассказал Коломойский.

По данным олигарха, "Энера Винница", которая является дочерним предприятием "Винницаобрэнерго" и продает электроэнергию в городе, - это на 100% дочернее предприятие Петра Порошенко, которое принадлежит "Винницаоблэнерго" или тем, же акционерам, которым принадлежит "Винницаоблэнерго". Поэтому, по мнению Игоря Коломойского, экс-президент имеет прямое отношение к повышению тарифов".

Кроме того, по словам Коломойского, в 2013 - 2014 годах Порошенко, еще до того, как стал президентом, одолжил Константину Григоришину 50 млн долларов. А взамен он взял под залог акции "Винницаоблэнерго". Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через оффшоры.

Коломойский рассказал, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции "Винницаоблэнерго" у олигарха не знают: "То ли Григоришину срок погашения задолженности продолжили, то Порошенку уже перешли в собственность".

Напомним, 21 октября экс-президент Украины и лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко отреагировал на номер студии "Квартал 95" о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Он обвинил студию "Квартал-95" в желании угодить владельцу канала "1+1", олигарху Игорю Коломойскому.

Также мы писали, что Коломойский через суд вернул себе полный контроль над "Центрэнерго".