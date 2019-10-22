Норвежском Осло полицейские открыли огонь и ранили человека, который захватил и угнал автомобиль скорой помощи в северной части столицы. Злоумышленник совершил наезд на нескольких человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным норвежской полицейской службы, среди пострадавших есть малолетний ребенок. Малыш находился в коляске, которая была сбита автомобилем. Также сообщается о пожилой паре, которая пострадала в результате инцидента и была госпитализирована.

Фото: nrk.no

Общее количество пострадавших не сообщается. Мотивы действий угонщика пока неизвестны. Он ранен, но его жизнь вне опасности.

Район инцидента оцеплен сотрудниками полиции, в операции задействованы вертолеты.