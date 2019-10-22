В Осло полиция подстрелила мужчину, который угнал "скорую" и стал наезжать на ней на людей
Норвежском Осло полицейские открыли огонь и ранили человека, который захватил и угнал автомобиль скорой помощи в северной части столицы. Злоумышленник совершил наезд на нескольких человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
По данным норвежской полицейской службы, среди пострадавших есть малолетний ребенок. Малыш находился в коляске, которая была сбита автомобилем. Также сообщается о пожилой паре, которая пострадала в результате инцидента и была госпитализирована.
Фото: nrk.no
Общее количество пострадавших не сообщается. Мотивы действий угонщика пока неизвестны. Он ранен, но его жизнь вне опасности.
Район инцидента оцеплен сотрудниками полиции, в операции задействованы вертолеты.
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