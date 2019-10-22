В Офисе Президента (ОП) заподозрили ряд членов комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политики от "Слуги народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня Верховной Рады законопроектов 2047 (2047-1). Этот документ предлагает изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости, передает бизнес-портал "UAprom.info".

От них требуется пройти полиграф. Об этом говорится на фб-странице бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко. Якобы, в ОП подозревают 11 народных депутатов от партии "Слуга народа".

"Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)", - отмечается в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Источники "Украинской правды" в Слуге народа также подтвердили эту информацию, сообщив, что руководитель фракции Давид Арахамия писал во внутренний чат фракции, что с требованием пройти полиграф к нему звонил президент Украины Владимир Зеленский.

О требовании ОП к ряду нардепов пройти полиграф писал также заместитель председателя налогового комитета парламента Александр Дубинский. По его словам, этого требуют некоторые депутаты, которые обратились в ОП, так как считают что члены комитета получили взятку во время голосования о решении уничтожить монополии на деятельность и демонополизации рынка госзакупок. Лично Дубинский согласился пройти полиграф.

Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования ОП в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетманцева за то, что они донесли "ложную информацию" в ОП.

В экспертном сообществе ранее обращали внимание на то, что ряд законодательных инициатив главы комитета Гетманцева совпадает с высказываниями Игоря Коломойского. Так, по словам экономического эксперта Валерия Гейца, представив в Верховную Раду законопроект №1210, тот фактически выполнил пожелание Игоря Коломойского в вопросе повышения рентных платежей.

Как сообщала "Страна", нардепа Вячеслава Медяника проверят на полиграфе, но лишать мандата не будут. Такой будет реакция фракции на скандал с одним из депутатов от Зе, которых папарацци "Страны" запечатлели экран телефона депутата когда тот вел переписку с собеседником, подписанным как "Саша Яровой", где обсуждал решение вопросов с прокуратурой по "океану" и "сахару".