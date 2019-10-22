В Киеве появится музей истории Труханова острова. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Распоряжением №1820 КГГА объявила конкурс по привлечению инвестора для реализации проекта "Обустройство музейной экспозиции истории Труханова острова с сопутствующей инфраструктурой на территории Труханова острова".

Объект инвестирования будет включать помещения музейной экспозиции, инвентарную и туалет. В музейной экспозиции истории Труханова острова будут представлены различные периоды истории: дореволюционный, довоенный и современный. Музейная экспозиция будет сформирована из фотографий, найденных артефактов и картографических источников, рассказывать реальные интересные истории, связанные с островом.

Заказчиком реализации проекта является Центральный парк культуры и отдыха города Киева. Коммунальному предприятию "Киевское инвестиционное агентство" поручено провести подготовку прединвестиционных работ.

Музей предполагают расположить на территории Труханова острова в Днепровском районе столицы. Он будет иметь ориентировочную площадь 0,07 га.

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