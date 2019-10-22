22 октября в аэропорту Борисполь задержали экс-замминистра времен Порошенко.

СБУ подозревает Юрия Бровченко, который ранее занимал высокую должность в Минэкономики, в миллионных хищениях в оборонной сфере и в госизмене.

Непосредственным начальником Бровченко был однопартиец Порошенко Степан Кубив. А на презентации, из-за которой бывший замминистра сегодня за решеткой, побывал Петр Порошенко.

Также в деле есть след еще одного экс-куратора оборонки - Сергея Пашинского.

Что произошло в Борисполе и с какими скандалами в оборонке связан Бровченко - разбиралась "Страна".

Что произошло

Во вторник в СБУ сообщили, что задержали в аэропорту экс-замминистра экономики. Позже в СМИ раскрыли его имя - Юрий Бровченко. Он контролировал реализацию оборонного госзаказа страны. Теперь его подозревают в госизмене и присвоении 8,2 миллионов долларов.

В аэропорту Бровченко задерживали контрразведчики.

В СБУ установили, что чиновники Минэкономики, а также двух госпредприятий ("Украинский центр " Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем") заключили с иностранной компанией заведомо невыгодный контракт на поставку линии по производству артиллерийских снарядов. Он обошелся в 16,5 млн долларов.

При этом аванс в размере 8,2 млн долларов перевели на счет фиктивной фирмы в офшоре, которая не принадлежала поставщику. Контракт должны были выполнить до 30 декабря 2019 года.

Речь идет о закупке линии производства снарядов на заводе Артема, которую торжественно открывал экс-президент Петр Порошенко в августе прошлого года.

Тогда он заявил, что "натовские генералы, которые приезжали в Украину, были шокированы тем, насколько быстро украинский народ восстанавливает армию и оборонную промышленность". И что на обеспечение создания комплексов по производству боеприпасов пошли средства из 1,5 млрд долларов Януковича.

Петр Порошенко на открытии линии на заводе "Артем". Фото twitter.com/poroshenko

СБУ уже задержало других фигурантов схемы: руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Украинцу объявили подозрение о совершении преступления, по ч. 1 ст. 111 (госизмена), иностранцу - по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 УК Украины (подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий). Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен.

Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Что известно о Бровченко

В биографии Юрия Бровченко на сайте министерства говорится, что он 15 лет находился на службе в ВСУ (с 25 до 40 лет).

Потом занимался вопросами нацбезопасности и обороны на государственном уровне. Возглавлял департамент утилизации ракетного топлива, ракет и боеприпасов в Минобороне.

В 2011 году перешел в Минэкономразвития, где до 2015 года возглавлял департамент экономики обороны и безопасности. Руководил работой мобилизационного подразделения в госконцерне "Укроборонпром".

На должности заместителя министра экономики Степана Кубива отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса, занимал это кресло до сентября 2019 года.

Кубив - человек Порошенко и ныне член его партии "Европейская солидарность".

След Пашинского и Винника

Несколько дней назад появилась информация, что СБУ расследует возможную работу экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко на спецслужбы России в контексте срыва производства 152 мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Сообщалось, что следствие установило, что сотрудник американской компании Gray Fox Logistics шпионил по заданию России. Он наладил контакты с сотрудниками Минэкономики и госпредприятиями, задействованными в реализации Государственного оборонного заказа и от них узнал о планах наладить серийное производство снарядов 152-155 мм. Затем он вступил в сговор с экс-замминистром экономики. При этом фигуранты схемы не планировали поставлять оборудование.

Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский в колонке для "Украинской правды" писал, что пока "Артем" ждал оборудования из США, право поставлять снаряды для "Гиацинтов" получило ООО "Рубин 2017". По его данным, среди основателей ООО была фирма "Украинская бронетехника". Ее директор - Александр Кузьма, родственник помощника нардепа Сергея Пашинского, который возглавлял парламентский комитет по нацбезопасности и обороне. А директором "Рубина" была Людмила Васильева - помощница экс-нардепа Ивана Винника, который был секретарем комитета нацбезопасности.

Напомним, что ранее НАБУ не дало вылететь из Украины бывшему куратору "оборонки" Олегу Гладковскому, замешанному в скандале с "Укроборонпромом". Позже он вышел под залог.

Задержание экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко по обвинению в работе на спецслужбы РФ с целью сорвать производство снарядов, как сообщают источники "Страны" в силовых структурах, вписывается в общую линию зачистки "Укроборонпрома" от влияния его прошлых кураторов - Пашинского (курировал потоки по линии Турчинова) и Свинарчука (купировал по линии Порошенко).

Через Бровченко есть прямая связь с возможными махинациями Пашинского и его соратника экс-нардепа Винника. В рамках расследования всех этих дел планируется подорвать позиции в оборонке ставленников прошлой власти на всех уровнях.

Правда, кто их заменит - вопрос. Вокруг этого сейчас и идет ожесточенная борьба между различными кланами внутри Зе-команды.

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