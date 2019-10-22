Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков прокомментировал то, что украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он рассказал "Комсомольская правда".

"Я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал (в администрацию главы государства - Ред.) не кавээновскую команду, а команду политиков", - заявил Масляков.

Он сказал, что Сивохо очень талантливый человек и как актер, и как игрок КВН, однако добавил, что шоумен играл с перерывами. "Как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем", - пояснил Масляков.

В ответ на вопрос о возможном влиянии КВН на выбор его участниками карьеры в политике телеведущий сказал, что человек сам ответственен за свои планы и мысли. Масляков добавил, что игра дает некоторые необходимые для политика навыки: не бояться публично выступать и не бояться телекамер. По мнению президента КВН, в России не будет массового перехода участников клуба в политику.

Ранее "Страна" сообщала, что Сивохо рассказал, что будет делать на должности советника секретаря СНБО.

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