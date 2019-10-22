Новый генпрокурор Руслан Рябошапка продолжает чистки луценковских кадров во вверенном ему ведомстве и добрался до столичной прокуратуры. 22 октября был уволен первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

Об этом "Стране" стало известно из информированных источников в прокуратуре.

Во вторник, 22 октября, был обнародован приказ №453-к об увольнении с должности и из органов прокуратуры первого зампрокурора Киева Павла Кононенко, которого за глаза в определенных кругах называли Паша Конон. Решение было принято со ссылкой на пункт 9 статьи 51 Закона о прокуратуре: в связи с реорганизацией органа прокуратуры.

С такой же формулировкой подготовлены и поступили на подпись генеральному прокурору еще около 218 приказов. Это значит, что Кононенко либо не подал заявление о готовности пройти переаттестацию до 15 октября, либо подал свой вариант такого документа. Однако, учитывая информацию наших источников, что заявление о переаттестации не подал прокурор Киева Роман Говда, вероятнее всего, Кононенко также решил в силу своих крепких связей с уволенным генпрокурором Юрием Луценко не подавать его вообще.

Кононенко в прокуратуре Киева был фактически серым кардиналом и негласным ее руководителем. Он курировал расследование покушения на тогдашнего нардепа Игоря Мосийчука, российского перебежчика Вороненкова и множество других громких расследований. Ни одно резонансное дело не проходило мимо Павла Кононенко.

Павел Кононенко. Фото: fttc.com.ua

Вся трудовая биография Кононенко прошла в МВД, где он дослужился до генерала и был особо обласкан тогда еще министром МВД Юрием Луценко. Кононенко родился в 1964 году в селе Каменка Добропольского района Донецкой области. В 1992 году окончил Украинскую академию внутренних дел.

С октября 1984 до октября 2010 года находился на службе в органах внутренних дел Украины. С декабря 2010 до апреля 2013 года занимал должности заместителя директора, директора по безопасности Публичного акционерного общества "Райффайзен Банк Аваль" дирекции Днепропетровской области. С июня 2013 по июль 2016 года - советника председателя правления, заместителя председателя правления по вопросам безопасности Публичного акционерного общества "Банк Кредит Днепр". После назначения в 2016 году Луценко на пост генпрокурора, он сразу же пристроил старого друга первым замом в прокуратуру Киева.

Два года назад Кононенко попал в скандал с покупкой имения с баней. Согласно данным о существенных изменениях в декларации за 2017 год, Кононенко задекларировал покупку дорогой недвижимости. Во второй половине августа 2017 года прокурор оформил садовый дом площадью в 113,7 кв. метра, а также баню с хозпостройками (36,2 кв. метра). Стоимость объектов составила 2,218 млн гривен. Примечательно, что Кононенко указал самого себя в качестве продавца недвижимости.

Павел Кононенко также давал обширное интервью "Стране", с которым можно ознакомиться здесь.

Напомним, прокуроры оспаривают в суде приказ Рябошапки о тотальной переаттестации.

Также мы писали, что генпрокурор Рябошапка сделал выговор экс-главе ГПУ Луценко.