Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях. Они будут находиться там 5 дней. Об этом сообщает пресс-слуба комитета.

Председатель комитета народный депутат член депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец рассказал подробности заседания.

"Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне".

Фото: пресс-слуба комитета

По словам Лубинца, такой формат заседания поможет нардепам принимать эффективные решения.

Новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо тоже едет на заседании. Об этом он сообщает на Facebook.

Скриншот: Facebook/Сергей Сивохо

По его словам, участники выездного заседания много общаются: с военными, депутатами, местными властями и рядовыми гражданами. Планируется также осмотр разрушенных и реконструируемых зданий в Красногоровке, Марьинского района.

Фото: Facebook/Сергей Сивохо

Ранее "Страна" сообщала, что Сивохо рассказал, что будет делать на должности советника секретаря СНБО.

Также мы рассказывали, чем известен Сергей Сивохо, которого Зе отправил на Донбасс.