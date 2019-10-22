Сотрудники СБУ задержали экс-заместителя министра экономики, которого подозревают в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашего государства. Речь идет присвоении более, чем 8,2 миллионов долларов (более 200 миллионов гривен - Ред.). Об этом сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что задержание произошло в аэропорту "Борисполь". Экс-чиновнику сообщили о подозрении.

По данным "112 Украина", задержанным является Юрий Бровченко - бывший заместитель министра экономического развития Степана Кубива.

Фото: ssu.gov.ua

Как установили оперативники и следователи СБУ, чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр " Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и таким образом присвоен участниками схемы. Иностранная компания оборудования в Украине не поставляла.

Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.

Также на днях, 17 октября, в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий. Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие о причастности задержанных к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, Юрий Бровченко пришел во власть со службы в ВСУ. Начиная с 2008 года он занимался вопросами нацбезопасности и обороны на государственном уровне.

В 2010-2011 годах возглавлял департамент утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов в Министерстве обороны Украины. С 2011 по 2015 годы работал в Минэкономразвития на должностях директора департамента экономики обороны и безопасности, заместителя директора департамента экономики обороны и безопасности - начальника управления мобилизационной работы и резервов.

В 2016 п году он стал заместителем министра экономики Степана Кубива и курировал вопросы обороны. В на этой должности он проработал до сентября 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ расследует работу на спецслужбы РФ топ-чиновника времен Порошенко. Также мы сообщали, что в Киеве судью из Крыма заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену.