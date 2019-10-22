В среду 23 октября ночью и утром в Киеве будет туман, видимость 200-500 м. Уровень опасности желтый. Об этом сообщает официальный портал Киева со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Власти посоветовали водителям при управлении автомобилем в тумане придерживаться следующих правил:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Ранее "Страна сообщала, что аэропорт "Борисполь" прекратил обслуживание терминалов и отложил рейсы из-за вредных веществ в атмосфере.