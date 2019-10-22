Водителей Киева попросили быть аккуратными из-за сильного тумана в среду
В среду 23 октября ночью и утром в Киеве будет туман, видимость 200-500 м. Уровень опасности желтый. Об этом сообщает официальный портал Киева со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Власти посоветовали водителям при управлении автомобилем в тумане придерживаться следующих правил:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Ранее "Страна сообщала, что аэропорт "Борисполь" прекратил обслуживание терминалов и отложил рейсы из-за вредных веществ в атмосфере.
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