В администрации социальной сети Фейсбук начали расследование очередной утечки личных данных пользователей. На этот раз оказались "слиты" данные учетных записей из Instagram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В СМИ появилась информация, что мошенники выставили на продажу личные данные 20 млн "учеток".

"Мы начали расследование, касающееся этой базы данных, на прошлой неделе. На данном этапе мы считаем, что доступ к персональной информации не был получен. Способ скрапинга (сбор данных - Ред.), который был использован для сбора данных, уже невозможен после изменений, которые мы внесли ранее в этом году", - сообщила представитель этой соцсети Стефани Отвей, которую цитирует пресс-служба компании.

По ее словам, в Фейсбуке продолжат работу по обнаружению и прекращению сбора данных для обеспечения безопасности пользователей. Инстаграм принадлежит этой соцсети с 2012 года.

По данным российского издания "Известия", вина из-за утечки данных лежит на индийской маркетинговой компании, которая оставила открытым доступ к своим серверам. По большей части в базе данных оказались описания профилей, количество лайков и комментарии, которые доступны всем, но около 20 тыс. записей содержали полные имена и фамилии владельцев учетных записей фотоблога, их электронные и почтовые адреса, а также номера мобильных телефонов.

Мы разбирались, как Facebook собирает личную информацию о своих пользователях. Стало известно, по какому принципу соцсеть предлагает вам друзей и как следит за вашим местонахождением.

Также выяснилось, что Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей.

При этом сотрудники внешней службы безопасности компании Google, выявили беспрецедентную операцию по взлому телефонов iPhone, которая атаковала "тысячи пользователей в неделю".

А бывший сотрудник спецслужб и их разоблачитель Эдвард Сноуден порекомендовал влиятельным чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram.