Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует поставление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон".

Сейчас, согласно постановлению правительства №1156 от 27 июля 1998 года, размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии составляет 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Своим постановлением №878 от 20 октября 2019 года Кабинет министров увеличивает размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, до 20% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Изменения вступят в силу с мая 2020 года.

Таким образом, если сумма коммунальных услуг составляет, к примеру, два месяца подряд ровно 2000 гривен, то до изменения субсидиант платил 300 гривен (15% от стоимости), а после нового постановления Кабмина придется выложить из кармана 400 гривен (20% от стоимости). Таким образом фактическое повышение составит треть (400/300 = 1,33 или рост на 33%) от предыдущей платежки у субсидианта.

Напомним, "Страна" публиковала пошаговую инструкцию, как оформить субсидию онлайн.

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