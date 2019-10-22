Украинцы больше всего доверяют общенациональным интернет-медиа. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса USAID-Internews "Отношение населения к СМИ и потреблению различных типов медиа в 2019 году", сообщает "Укринформ".

Социологи в июне - июле 2019 года опросили 4056 респондентов. Оказалось, что по сравнению с 2018 годом, доверие украинцев к традиционным медиа упало на 11%. Около 19% респондентов доверяют общенациональной прессе, 22% - местному радио, 49% - общенациональным каналам. Больше всего украинцев, 51% из опрошенных, доверяют общенациональным интернет-медиа (к таковым относится и "Страна").

В общем опрос показал, что от 2015 году доля украинских интернет-пользователей выросла на 14%: теперь онлайн присутствуют 85% украинцев. При этом 68% респондентов используют социальные сети для получения новостей. Этот показатель возрос на 15% по сравнению с данными 2018 года (53%).

Популярность и охват аудитории телеканалами снизился до 66% по сравнению с 77% в прошлом году. Эти данные подтверждают, что традиционные медиа неустанно трансформируются в цифру, что также является глобальным трендом в медиа-индустрии.

Исследование проводила компания InMind по заказу международной неприбыльной организации Internews, которая реализует "контекстно-медийную программу в Украине" при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, большинство украинцев не поддерживают продажу земли.

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