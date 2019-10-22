Сегодня, 22 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Динамо" из Загреба (Хорватия).

Матч начнется в 19:50. А в 19:00 спортивный обозреватель "Страны" начнет онлайн-трансляцию игры на нашем сайте.

Матч "Шахтер" - "Динамо" (Загреб), который пройдет на харьковском стадионе "Металлист", покажет канал Футбол 1.

Болельщики донецкого "Шахтера", которые будут смотреть игру по российскому телевидению, могут включать канал Матч! Футбол 2.

Этот поединок - важнейший для обеих команд. И у "Шахтера", и у "Динамо" на сегодня есть по три очка. От итогов этой встречи может зависеть, кто пробьется в плей-офф Лиги чемпионов.

Турнирная таблица накануне матча "Шахтер" - "Динамо" (Загреб)

Накануне, 21 октября, горняки провели открытую тренировку, а затем вылетели в Харьков. Донецкая команда находится в полной готовности: кадровых потерь нет.

Тренировка "Шахтера" накануне матча с загребским "Динамо". Фото: ФК "Шахтер"

Как сообщается в Инстаграм "Шахтера", в Харькове их ждал традиционно теплый прием. Тренерский штаб и игроки с удовольствием делали фото со своими болельщиками.

Марлос со своим болельщиком в Харькове. Фото: ФК "Шахтер"

Также уже состоялась предматчевая пресс-конференция.

Главный тренер ФК "Шахтер" Луис Кастро рассказал журналистам о тактических схемах, сильных качествах соперника, готовности Исмаили и Соломона, и многом другом.

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Белица, в свою очередь, оценил качественно игры футболистов атаки "Шахтера" и хороший уровень развития украинского футбола в целом. Подробнее...