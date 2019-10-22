В "Укрзализныци" увеличили количество дополнительных поездов на период школьных осенних каникул. Их число достигло 13. Об этом сообщила пресс-служба железной дороги во вторник, 22 октября.

Тринадцатым в "Укрзализныце" назначили дополнительный поезд №202/201 Львов - Киев, который будет отправляться из Киева 18 октября и 3 ноября, из Львова - 24 и 31 октября.

Также увеличено количество рейсов ранее назначенных дополнительных поездов. В частности, поезда №205 Покровск - Харьков и №268/267 Ковель - Киев будут курсировать до 8 ноября, поезд №242/241 Одесса - Днепр - до 7 ноября.

Осенние школьные каникулы в Украине запланированы с 28 октября по 3 ноября 2019

Как сообщала "Страна", ранее было назначено еще 12 дополнительных поездов на период осенних каникул школьников. Они назначены из Львова, Киева, Николаева, Покровска, города Днепр, Одессы и Ковеля.

Напомним, что в "Укрзализныце" планируют до конца 2019 года запустить новый поезд отечественного производства из Киева в аэропорт "Борисполь".