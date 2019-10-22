В сети распространяется фейк под громким заголовком "Лавры Зеленского не дают покоя? Порошенко выкупил акции Дизель Шоу". Эта заметка появилась на сайте с фейковыми новостями UaReview якобы со ссылкой на Телеграм-канал журналистки Сони Кошкиной и уже несколько изданий перепечатали её себе.

Так, текст новости уже появился на сайтах "Хвиля" и на портале "Антикор". Ссылки на эти ресурсы массово постят у себя на страницах пользователи соцсетей.

Скриншот: UaReview

В шуточной заметке UaReview пишется, что покупка 30% "Дизель Шоу" обошлась украинскому олигарху Петру Порошенко в 24,5 млн гривен.

Также они приводят якобы цитату журналистки Сони Кошкиной: "Он хочет сбросить Зеленского из двух тронов: президентского и комедиантского. Троллинг 80 уровня". В фейковой новости уверяется, что Порошенко не окажет влияния на сценарии "Дизель Шоу".

UaReview также цитируют якобы слова пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко о том, что в "Дизель Шоу" уже в ближайшее время войдут Матвей Ганапольский, Василиса Фролова и Андрей Полтава.

Вероятнее всего, этот фейк связан с недавним скандалом "Квартала 95" после того, как они спели песню про поджог дома Гонтаревой.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети разоблачили фейк про Трампа, который он не говорил.

Также мы рассказывали, что в соцсетях повелись на фейк о назначении послом Словении в России Раши Сраки.