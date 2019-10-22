Венецианская комиссия намерена дать свою оценку законопроекту о работе Верховного суда Украины, предлагающего в частности, сократить его численный состав, в рамках пленарной сессии, которая состоится 6-7 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Принятие заключения Венецианской комиссии о внесении изменений в правовые рамки, регулирующие деятельность Верховного суда и органов судебного самоуправления, планируется на пленарном заседании, которое состоится 6-7 декабря", - сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Кроме этого, в декабре ожидается заключение в отношении закона о государственном языке.

Визит делегации Венецианской комиссии в Украину в рамках подготовки проекта заключения в отношении Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного состоится 24-25 октября.

Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков не возражает, чтобы предлагаемые Зеленским изменения в Конституцию оценила Венецианская комиссия.