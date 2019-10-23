22 октября завершился третий тур группового этапа Лиги чемпионов в группе С, где играет единственный в этом сезоне украинский клуб. Шахтер сыграл с Динамо Загреб на своем поле в Харькове. Позже Манчестер Сити провел матч с Аталантой.
Английский "Манчестер Сити" разгромил итальянский клуб украинского полузащитника Руслана Малиновского "Аталанту" - 5:1.
Малиновский открыл счет на 28-й минуте встречи реализовав пенальти. Успех "Манчестер Сити" принесли дубль Серхио Агуэро (34, 38, с пенальти) и хет-трик Рахима Стерлинга (58, 64, 69).
После двух туров "горняки" занимали третью строчку турнирной таблицы, заработав 3 очка. Старт для Шахтера оказался неудачным. На своем поле подопечные Луиша Каштру уступили МанСити со счетом 0:3. А Динамо Загреб тем временем нанес разгромное поражение Аталанте 4:0.
Во втором туре Шахтер сразился с Аталантой в Милане и буквально чудом выиграл. Счет в первом тайме открыли итальянцы, затем его сравнял Мораес. Победный мяч отправил в ворота Соломон. уже на пятой добавочной минуте. А на шестой - прозвучал свисток. Манчестер Сити обошел хорватов 2:0.
В третьем туре "оранжево-черные" принимали своем поле Динамо Загреб. Счет открыл Коноплянка на 17-й минуте. Но уже через 8 минут соперник сравнял счет. А во втором тайме хорват Оршич удвоил счет по пенальти. Отыграться смог Додо. Но увеличить разрыв "горнякам" не удалось. В результате ничья 2:2
1 тур 18.09.19
Динамо Загреб Аталанта 4:0
2 тур 01.10.19
Манчестер Сити - Динамо Загреб 2:0
3 тур 22.10.19
Шахтер - Динамо Загреб - 2:2
Манчестер Сити - Аталанта - 5:1
После трех из шести туров положение в группе С такое
|И
|В
|Н
|П
|Разница мячей
|О
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|10-1
|9
|Динамо Загреб
|3
|1
|1
|1
|6-2
|4
|Шахтер
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|Аталанта
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
4 тур 06.11.19
Аталанта - Манчестер Сити
Динамо Загреб - Шахтер
5 тур 26.11.19
Манчестер Сити - Шахтер
Аталанта - Динамо Загреб
6 тур 11.12.19
Шахтер - Аталанта
Динамо Загреб - Манчестер Сити