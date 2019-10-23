22 октября завершился третий тур группового этапа Лиги чемпионов в группе С, где играет единственный в этом сезоне украинский клуб. Шахтер сыграл с Динамо Загреб на своем поле в Харькове. Позже Манчестер Сити провел матч с Аталантой.

Английский "Манчестер Сити" разгромил итальянский клуб украинского полузащитника Руслана Малиновского "Аталанту" - 5:1.

Малиновский открыл счет на 28-й минуте встречи реализовав пенальти. Успех "Манчестер Сити" принесли дубль Серхио Агуэро (34, 38, с пенальти) и хет-трик Рахима Стерлинга (58, 64, 69).

После двух туров "горняки" занимали третью строчку турнирной таблицы, заработав 3 очка. Старт для Шахтера оказался неудачным. На своем поле подопечные Луиша Каштру уступили МанСити со счетом 0:3. А Динамо Загреб тем временем нанес разгромное поражение Аталанте 4:0.

Во втором туре Шахтер сразился с Аталантой в Милане и буквально чудом выиграл. Счет в первом тайме открыли итальянцы, затем его сравнял Мораес. Победный мяч отправил в ворота Соломон. уже на пятой добавочной минуте. А на шестой - прозвучал свисток. Манчестер Сити обошел хорватов 2:0.

В третьем туре "оранжево-черные" принимали своем поле Динамо Загреб. Счет открыл Коноплянка на 17-й минуте. Но уже через 8 минут соперник сравнял счет. А во втором тайме хорват Оршич удвоил счет по пенальти. Отыграться смог Додо. Но увеличить разрыв "горнякам" не удалось. В результате ничья 2:2

1 тур 18.09.19

Шахтер - Манчестер Сити 0:3

Динамо Загреб Аталанта 4:0

2 тур 01.10.19

Аталанта - Шахтер 1:2

Манчестер Сити - Динамо Загреб 2:0

3 тур 22.10.19

Шахтер - Динамо Загреб - 2:2

Манчестер Сити - Аталанта - 5:1

После трех из шести туров положение в группе С такое

И В Н П Разница мячей О Манчестер Сити 3 3 0 0 10-1 9 Динамо Загреб 3 1 1 1 6-2 4 Шахтер 3 1 1 1 4-2 4 Аталанта 3 0 0 3 2-11 0

4 тур 06.11.19

Аталанта - Манчестер Сити

Динамо Загреб - Шахтер

5 тур 26.11.19

Манчестер Сити - Шахтер

Аталанта - Динамо Загреб

6 тур 11.12.19

Шахтер - Аталанта

Динамо Загреб - Манчестер Сити