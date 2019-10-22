С начала недели украинцы в разных уголках страны каждое утро наблюдают густой туман. Сегодня в Одессе и Киеве он был настолько плотным, что пришлось перенести десятки авиарейсов. В соцсетях публикуют фото и видео тумана, спасатели предупреждают водителей о повышенной бдительности на дорогах, а синоптики говорят, что жалобы на угарный газ, который скопился в воздухе не прекратятся пока стоят туманы и безветренная погода. Что принес туман в Украину.

Киев в дымке

Сегодня в аэропорту "Киев" часть рейсов отменили, другие перенаправили в аэропорт "Борисполь". Ночью не вылетел рейс в Варшаву. К 9 утра горизонтальная видимость составляла 250 метров, вертикальная - 30 метров, поэтому в "Борисполь" перенаправили рейсы из Рима и Кельна. Туда же перевезли автобусами и пассажиров, которые собирались вылететь в Рим и Берлин обратными рейсами.

В авиакомпаниях WizzAir из-за плохой видимости также задерживали рейсы на несколько часов Например, рейс из Гамбурга, Нюрнберга и Бремена.

Фото: Киевский аэропорт Жуляны



Пользователи соцсетей публикуют фотографии тумана над украинской столицей,

"Кажется, Лондон переехал в Киев".

"Kyiv today".

Родина-мать в тумане

Парк Партизанской славы превратился в таинственный лес.

Дымка опустилась на Речной вокзал на Подоле.

Туман укрыл Пешеходный мост.

В тумане все принимает новый, загадочный и даже мистический вид - пишут в соцсетях.

Некоторые вспоминают Стивена Кинга.

Ситуация с видимостью была сложной и вчера. "Сегодня можно было бы и в галстуке, но там такой туман, что все равно никто ни хрена не увидит. И да, за моей спиной городской пейзаж: дома, дороги, река, мосты. В общем, Киев сегодня особенно хорош!" - написал блогер Денис Горховский.

Нелетная погода в Одессе

Одессу сегодня тоже окутал густой туман. Из-за плохой видимости были отменены рейсы Turkish Airlines из Стамбула и рейс авиакомпании "Мотор Сич" из Киева. Утром задерживались рейсы из аэропортов Борисполя, Киева, Шарм-эль-Шейха и Стамбула авиакомпаний OnurAir и Atlas Global.

Фото: Думская

Туман накрыл и другие города Украины. Например, такое видео сняли в Харькове.

Что говорят синоптики и спасатели

Туманы пришли не только в Украину. Сегодня авиарейсы отменяли и в Кишиневе, видимость ухудшилась в Минске.

Украинские спасатели предупреждают о сложной ситуации на украинских дорогах, которая держится с 16 октября. Видимость в условиях тумана составляет около 200 метров. Поэтому автомобилистам лучше ехать на низкой скорости, включить ближний свет фар вместе с противотуманными фарами, придерживаться безопасной дистанции, включать световую "аварийку" во время остановки на дороге, избегать резких маневров.

По данным синоптиков, туман держится в Украине из-за высокой влажности воздуха (91%) и безветренной погоды (ветер 2 м/с). Это усугубляют ситуацию с облаком угарного газа над Украиной.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире телеканала ZIK объяснил, что туманы часто появляются осенью. Это связано с вертикальным распределением температуры воздуха во время перепада дневных и ночных температур.

Также, по данным мониторинга гидрометслужбы, в последние дни высокого уровня загрязнения оксидом углерода не зафиксировано. "В Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", - заявил Николай Кульбида.