В этом году Украину ожидает теплая зима, средняя температура будет выше нормы. Об этом со ссылкой на директора Укргидрометцентра Николая Кульбиду пишет "Интерфакс-Украина".

По данным Николая Кудьбиды, уже с понедельника, 28 октября Украину ожидает осеннее похолодание. Днем температура снизится до +5...+10 градусов. До конца недели в стране будут ожидаться ночные заморозки, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов. Директор Укргидрометцентра отметил, что позднее еще будет потепление, но уже не такое существенное.

Принимая во внимание климатические изменения, средняя температура в зимний период ежегодно увеличивается, и в этом году она будет выше нормы. "В прошлом году зима по температурному режиму была выше нормы, думаю, что эта же тенденция сохранится и на эту зиму", - сказал Николай Кульбида.

Не исключено и сильное похолодание, но оно будет краткосрочным. Что касается снега на новогодние праздники, директор Укргидрометцентра воздержался от прогноза.

Напомним, синоптик пообещала украинцам еще неделю тепла.

Также мы писали, что на Киев надвигается похолодание.