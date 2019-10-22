Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сложности организации встречи лидеров Нормандского формата из-за новых подходов и запросов "одной из сторон". Об этом он сказал во вторник, 22 октября, сообщает ТАСС.

"В настоящий момент подготовка (встречи Нормандского формата - Ред.) вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - сказал он, не уточнив о ком именно идет речь.

Песков напомнил, что именно лидеры Нормандского формата согласовали комплекс минских договоренностей, однако "сейчас одна из сторон - участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту". Он сообщил, что Нормандскому формату сейчас тяжело.

"В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, нормандский формат испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время", - добавил Песков.

Говоря о моментах, которые вызывают беспокойство в Москве, помощник президента России Юрий Ушаков в понедельник заявил, что в ситуации с урегулированием на востоке Украины "много сейчас непонятного". "Плюс противоречивые, неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы (Дарьи Олифрер - Ред.) по итогам работы контактной группы, плюс невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого (президента Украины Владимира) Зеленского", - добавил Ушаков. Он заметил, что все это происходит на фоне активизации националистов как на линии разведения сил, так и в самом Киеве.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский допустил закрепление мирной "формулы Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после встречи Нормандского формата.

Также стало известно, что в России не рассматривают заявление пресс-секретаря экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарки Олифер о требовании распустить так называемые "Л/ДНР" - как официальное.

Олеся Медведева в двух выпусках "Ясно.Понятно". разбиралась, зачем у Зе намекают на выход из Минских соглашений и как срывается разведение сторон на Донбассе:

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Видео: youtube.com/Страна.ua