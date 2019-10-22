В Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе и никаких аномалий не происходит. Такое заявление на брифинге сделал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Интерфакс-Украина".

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", - сказал Кульбида.

По словам директора Укргидрометцентра, концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что - в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограммов на 1 кубометр).

По словам Кульбиды, только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). Однако этот показатель характерен для осеннего периода, "это обычный режим загрязнения".

"Таким образом, можно сделать вывод: ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые повторяются очень часто", - утверждает он.

Кульбида также отметил, что накопление вредных веществ является следствием погодных условий: в частности из-за отсутствия осадков и ветра.

В свою очередь, директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ДСНС Владимир Демчук заявил, что в Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной.

"Можно сделать вывод, что связывать загрязнения атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области безосновательно", - добавил Кульбида.

Напомним, накануне появилась информация о том, что над Украиной в эти дни отмечается повышенный уровень угарного газа в воздухе (монооксида углерода, химическая формула СО).

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