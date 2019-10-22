26-летний гражданин Российской Федерации, прибыл в понедельник в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области и попросил в Украине политического убежища. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - говорится в сообщении.

После проведения необходимых мероприятий гражданин РФ был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники сообщили, что в Жулянах попросила об убежище россиянка, прилетевшая из Беларуси.

Также мы рассказывали, что Италия облегчила депортацию украинцев и усложнила им выдачу убежища.