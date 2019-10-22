В среду, 23 октября, состоится церемония прощания с погибшим в результате авиакатастрофы экс-министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым. Траурная церемония пройдет в Киеве.

Об этом сообщил заместитель главы Полтавской облгосадминистрации, друг погибшего Роман Товстый, передает УНИАН.

По его словам, прощание с Кутовым состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 в Киеве, в Клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7).

По данным журналистов, в бытность министром аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой считал, что первым этапом запуска рынка земли должен стать запуск продажи аренды на земельные участки.

"Кутовой работал с организациями, которые связаны с МВФ. Он активный лоббист этой идеи, которая вызвала достаточно серьезные противостояния в самом украинском обществе. По моему мнению, это достаточно сложный вопрос. Здесь следует действовать по принципу "семь раз отмерь - один отрежь", - отметил директор Института политических и маркетинговых исследований имени Шевченко Владимир Бондаренко.

Как сообщала "Страна", в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый. Трагедия произошла 21 октября.

По факту падения вертолета полиция открыла производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного Кодекса Украины.

Тарас Кутовой родился в 1976 году в Полтавской области. Был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, членом Политсовета партии "УДАР", а также министром аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана.

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