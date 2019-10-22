Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару ряд экономических вопросов и инициатив. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Во время встречи были затронуты перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара". Также стороны заявили о намерении расширить товарооборот между странами.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Пприветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии", - отметил Зеленский.

Президент Украины предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать все позиции по этому направлению. А также поблагодарил Бразилию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину уже в следующем году.

Напомним, рабочий визит Владимира Зеленского в Токио продлится до 24 октября. В программе - встречи президента Украины с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной и рядом других представителей. Также запланированы двусторонние встречи президента Украины с лидерами зарубежных стран.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым и пригласил его в Киев.

Также мы сообщали, что президент Зеленский в Японии принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито.