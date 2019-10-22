Министерство внутренних дел Украины внесло изменения в процедуру выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол. Они вступили в силу с 19 октября. Об этом сообщили в главном сервисном центре МВД.

"Новые правила обеспечивают уменьшение административного давления при подготовке водителей, упрощают процедуру аккредитации заведений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения", - считают в МВД.

Основные нововведения по подготовке водителей:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;

практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен; срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до двух лет;

во время сдачи экзаменов возможна фото- и видеофиксация;

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, оно в электронном виде вносится в Единый государственный реестр МВД.

Также преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о деталях проведения теоретических и практических занятий.

Процедура получения водительского удостоверения тоже имеет изменения:

получить или обменять водительское удостоверение теперь невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;

в особых отметках водительского удостоверения указываться группа крови владельца удостоверения.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. Эта функция перешла от Главного сервисного центра МВД к региональным сервисным центрам МВД.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине хотят разрешить водителям предъявлять водительские удостоверения на смартфонах.

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